ARA TATİL BAŞLADI 19540 ÖĞRENCİ KARNELERİNİ ALDI

​​​​​​​2025-2026 Öğretim yılı ilk dönemi sona erdi. 19540 öğrenci karnelerini alarak ilk yarı tatile başladı. 2 haftalık dinlenme tatilinin ardından 2. Yarı yıl 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Okullarımızda bu gün öğrenciler karne sevinci yaşadılar. Kaymakam Musatafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Kız İmam Hatip ve Akyazı Anadolu Lisesindeki karne törenlerine katılarak karne verdiler. Protokol Okulların öğretmenleri ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldular.

Akyazı’da Eğitim Öğretim faaliyetleri toplam 1237 öğretmenin yanı sıra; İlkokul 5957 öğrenci, Ortaokulda 5595 öğrenci, Liselerde 4304 öğrenci, ana okullarında1325 öğrenci, Mesleki Eğitimde 911 öğrenci ve özel eğitim kurumları 911 öğrenci olmak üzere toplam 19540 öğrenci öğrenim görüyor.