MİLLETVEKİLİ ALİ İNCİ’DEN AKYAZI’YA 65 MİLYON TL’LİK GENÇLİK VE SPOR YATIRIMI!

​​​​​​​AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek Akyazı’nın Altındere, Küçücek ve Dokurcun mahallelerine toplam 65 milyon TL’lik Gençlik ve Spor Merkezleri yatırımı için onay aldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek Akyazı’nın Altındere, Küçücek ve Dokurcun mahallelerine toplam 65 milyon TL’lik Gençlik ve Spor Merkezleri yatırımı için onay aldı.

Milletvekili Ali İnci, Akyazı’ya değer katacak bu yatırımın bölgedeki gençlerin sosyal ve sportif gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Onların en iyi şartlarda spor yapabilmesi, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Akyazı’mızın Altındere, Küçücek ve Dokurcun mahallelerine kazandıracağımız bu merkezler, gençlerimizin sağlıklı, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle Sakarya’mıza ve Akyazı’mıza yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. Bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, Akyazı’ya kazandırılan bu önemli yatırım için Milletvekili Ali İnci’ye ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür ederek şunları söyledi:

"İlçemiz için tarihi bir adım atıldı. Gençlerimiz, sporcularımız için büyük bir kazanım olacak bu yatırım, Akyazı’nın spor altyapısını güçlendirecek. Bu süreçte bizlere öncülük eden, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın Ali İnci’ye ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. İlçemiz için çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Merkezleri kapsamında spor salonları, antrenman sahaları, gençlik merkezleri gibi sosyal ve kültürel etkinlik alanları inşa edilecek. Akyazı’da sporun ve gençliğin geleceğini şekillendirecek bu projeyle, ilçeye modern ve donanımlı tesisler kazandırılmış olacak.