 BAL LİGİNE YÜKSELEN ASAKYAZISPOR’DA İSTİŞARE TOPLANTISI

2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig’de gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaşan AS Akyazıspor’da başarıya katkı sağlayan yöneticiler, düzenlenen anlamlı programda plaketle onurlandırıldı.

2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig’de gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaşan AS Akyazıspor’da başarıya katkı sağlayan yöneticiler, düzenlenen anlamlı programda plaketle onurlandırıldı.

Kulüp Başkanı Şamil Türkan ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, sezon boyunca özveriyle çalışan yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Samimi bir atmosferde geçen programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, elde edilen şampiyonluğun yalnızca sahadaki futbolcuların değil, perde arkasında büyük emek veren yönetim kadrosunun ortak başarısı olduğu vurgulandı.

Programda konuşan Başkan Şamil Türkan, şampiyonluğun büyük fedakârlıklar ve güçlü bir ekip ruhuyla kazanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu şampiyonluk, inanan ve gecesini gündüzüne katan büyük AS Akyazıspor ailesinin eseridir. Yönetim kurulumuzun özverili çalışmaları, teknik heyetimizin gayreti ve futbolcularımızın sahadaki mücadelesi sayesinde hedefimize ulaştık. Bugün takdim ettiğimiz plaketler sadece bir teşekkür değil, bu kulübe verilen emeğin ve sadakatin de nişanesidir. Hep birlikte daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.”

Tören sonunda yöneticilere plaketleri takdim edilirken günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi. Katılımcılar, AS Akyazıspor’un yeni sezonda da aynı birlik ve kararlılıkla başarılarını sürdürmesi temennisinde bulundu.

Plaket alan As Akyazıspor yöneticileri şu isimlerden oluştu.

Şamil Türkan (Başkan)

Sedatcan Özsoy

Sefa Çakır

Onur Kurt

Naim Yolcu

Sanberk Çıvkın

Feyzi bora

Oğuz Zorlu

Hüseyin Furuncu

İlker Görüş

Oguzhan Çolak

Gündoğan Can

Emre Esmer

Okan Soğukpınar

Enes Uluköylü

İsmet Öztürk

Mustafa Demiralay

Şampiyonluk coşkusunun ve vefa duygusunun bir arada yaşandığı program, kulüp camiasında büyük memnuniyet oluşturdu. AS Akyazıspor, yeni sezonda BAL liginin yeni adı Profesyonelliğe Geçiş liginde de aynı inanç ve azimle hedeflerine yürümeye devam edeceğinin mesajını verdi.

Başkan Şamil Türkan toplantıya katılan basın mensuplarına da hitaben “bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin haber ve yazılarınızla bizlere testek vermenizi istiyoruz. Önerileriniz ve yorumlarınız bizler için önemli”dedi.

60 yıldır futbol sahalarında sporun içinde yer alan Gazeteci Kenan Certel de yaşanılan bir çok olaydan örnekler vererek Bal liginde sporun kurallarının titizlikle uygulandığını ifade ederek idareci ve futbolcuların her ne olursa olsun centilmenliği ön planda tutmaları bilincinde olmaları gerektiğinin altını çizerek Akyazı spor dışı olayları ile değil oynadığı güzel futbolu ile konuşulsun isterim şeklinde konuştu.

İstişare toplantısı çektirilen toplu fotoğraf ile sona erdi.