AKYAZI’NIN İLK ÖZEL LİSESİ AKADEMİ ANADOLU LİSESİ İLK MEZUNLARINI VERDİ

​​​​​​​Tören öncesi Mezun olan öğrenciler Bedirhan Çakır, Zeynep Ağırlar, Bilal Şimay, Sare Şahinkaya, Şahin Şahinkaya, Lamiye Duman, Sefa Kaymak, Baştuğ Kaan Dertlioğlu, Berkay Uluköylü, Eymen Efe Sak, Berat Maminoğlu, Gamze Geyve ve Ahmet Mert

Tören öncesi Mezun olan öğrenciler Bedirhan Çakır, Zeynep Ağırlar, Bilal Şimay, Sare Şahinkaya, Şahin Şahinkaya, Lamiye Duman, Sefa Kaymak, Baştuğ Kaan Dertlioğlu, Berkay Uluköylü, Eymen Efe Sak, Berat Maminoğlu, Gamze Geyve ve Ahmet Mert Karagülle adları teker teker okunarak velilerin arasından geçerek alkışlar arasında yerlerini aldılar.

Akyazı’nın ilk özel Lisesi olan Akademi Anadolu Lisesi ilk mezunları törenle uğurladı. Akyazı Terminali yanındaki okulun bahçesinde yapılan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra söz alan okul Müdürü Ali Yılmaz şunları söyledi “ Bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uğurlamamızın gururunu ve huzurunu bir arada yaşıyoruz. Sizle bu topraklarda yetişen Milli ve Manevi değerlere sahip ahlaklı ve erdemli bireyler olarak ülkemizi daha ötelere taşıyacak olan kişilersiniz. Büyüklere saygıyı küçüklere sevgiyi, dürüstlüğü adaleti ilke edinerek her zaman doğru ve adil olanın yanında yer alacaksınız. İçinizdeki iman ve vatan sevgisi ile yolunuza çıkan her türlü zorluğu aşacağınıza ve hayat boyu bunu devam ettireceğinize inancım tamdır. Baş Öğretmen Mustafa Kemal’in dediği gibi bütün ümidim gençliktedir. Hepinizi ayrı ayrı tebrik eder önümüzdeki yıllarda başarılar dilerim. Mezuniyetiniz hayırlı olsun.”

Daha sonra 12 sınıf Öğretmeni Sevgi Aksarı öğrencilerine tavsiyelerde bulunan konuşmasını yaptı ve onları tebrik etti, mezuniyetiniz hayırlı olsun diyerek sözlerini tamamladı.

Törende bir başka konuşma öğrencilerin akademik kişisel gelişmelerinde önemli katkıları olan Rehber Öğretmen Aslınur Rengi Bostancı bir konuşma yaptı.

Programın bundan sonraki bölümünde Okul Birincisi Bilal Şimay arkadaşları adına söz aldı ve konuşmasını yaptı. “ Bugün burada hayatımızın en uzun unutulma dönemlerinden biri ne veda etmek ve yepyeni bir başlangıca adım atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün size okul birincisi olarak karşınızda olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Ancak bu başarı sadece bana ait değil arkamda devasa bir sevgi, emek ve dayanışma ordusu var. Sevgili arkadaşlarım dile kolay tam 4 yıl. Bu sıralarda sadece ders çalışmadık. Büyüdük, olgunlaştık, hayaller kurduk. Yeri geldi sınav stresini beraber paylaştık. Yeri geldi koridorlarda kahkahalar attık. Bu maratonun sonuna geldik.” Dedi ve öğretmenlerine hitaben de şunları söyledi. “ Sizler bizlere sadece müfredatı öğretmediniz. Bize inanmayı, düşünüp yeniden ayağa kalkmayı ve her şeyden önce iyi bir insan olmayı öğrettiniz. Sabrınız ve emeğinizle yolumuzu aydınlatan ışığınız için de sizlere sonsuz teşekkürler borçluyuz. Bizler okulumuzdan almış olduğumuz meşale ile ülkemizi ve dünyamızı güzelleştirmek üzere yola çıkıyoruz. Yolumuz uzun heyecanımız yüksek. Özel Akyazı Akademi Anadolu Lisesi 2025-2026 mezunları olarak her şey için teşekkür ederiz. Yolumuz ve bahtımız açık olsun, Mezuniyetimiz kutlu olsun.”

Okul Birincisi konuşmasını tamamladıktan sonra plaketini Okul Müdürü Ali Yılmaz’ın elinden alırken diğer öğrencilere de plaketleri okulun öğretmenleri tarafından verildi.

Okulun öğretmenlerinden ibrahim Uyar törende öğrencileri yalnız bırakmayan veliler, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek mezun öğrencilerine de bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Plaketlerin verilmesinin ardından üzerinde mezun öğrencilerin resmi olan mezuniyet pastası kesilerek davetliler ve öğrencilere ikram edildi.

Daha sonra da mezuniyet törenlerini olmazsa olmazı olan kepler fırlatıldı. Ayrılık anı geldiğinde Öğrenciler sarmaş dolaş birbirlerine veda ederken duygulu anlar yaşandı.