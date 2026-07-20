AKİMDER 26. BULUŞMASINDA

​​​​​​​Kısa adı AKİMDER OLAN Akyazı İmam Hatip lisesi mezunları her yıl geleneksel olarak yaptıkları toplantılarının 26.sını mezun

Kısa adı AKİMDER OLAN Akyazı İmam Hatip lisesi mezunları her yıl geleneksel olarak yaptıkları toplantılarının 26.sını mezun oldukları okulun bahçesinde gerçekleştirdi.

Program Mahmut Kırlak Hocanın Kuran'ı Kerim okumasıyla başladı.

Açılış konuşmasını AKİMDER dernek başkanı Recep Kırlak yaptı.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Kırlak tüm katılımcılara, maddi ve manevi katkısı olanlara ayrı ayrı teşekkür etti.

Akyazı İmam Hatip Lisesi Öğretmen ve mezunları Göksel Bulama,Celal Düzcan,Mustafa Birincioğlu,Abdurrahim Atmaca,Hasan Yazıcı,Hakkı Yıldırım,Saadettin Boz,Feridun Açıldı hoca geçmişe dair hatıra konuşmaları ile devam etti. Program Erol Demir hocanın duası ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.