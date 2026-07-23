Muhtar Çakmakçı “Her taraf çıra gibi aman dikkat edelim”

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, “Aşırı sıcaklar nedeniyle her taraf barut fıçısı gibi. Aman dikkat edelim” çağrısında bulundu.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, “Aşırı sıcaklar nedeniyle her taraf barut fıçısı gibi. Aman dikkat edelim” çağrısında bulundu.

Kesinlikle bağda, bahçede, tarlada, fındıklıkta anız, ot, dal ve çalı yakmayalım. Ateş yakmayı bırakın sigara izmaritini bile sağı sola atmayalım. Yangınlara ve mağduriyetlere sebep olabilecek hususlar ve eylemlerden kaçınalım diyen Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, bunlardan kendimizi kaçındırmazsak sonradan ahlar, vahlar ve feryatlar para etmez açıklaması yaptı ve bütün vatandaşları bu hususlara azami uymaları çağrısında bulundu.

Öten yandan Orta Mahalle Muhtarı Çakmakçı bu açıklamaları yaparken, aynı mahalle de bir fındıklıkta yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve 112 ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı.