Akyazı Kızılcıkorman Mahallesinin içme suyu alt yapısı yenileniyor

SASKİ Akyazı’nın Kızılcıkorman Mahallesinde başlattıkları ve tamamlanan içme suyu isale hattı

SASKİ Akyazı’nın Kızılcıkorman Mahallesinde başlattıkları ve tamamlanan içme suyu isale hattı çalışması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya, göre bahse konu olan mahallede 2 bin 500 Metre isale hattı yenileme çalışmasının tamamlandığı ve 65 haneye yeni isale hattından su verilmeye başlandığı, bundan böyle Mahalleye kayıpsız ve kesintisiz su ulaştırılabileceği yapılan açıklamada yer aldı.

Kızılcıkorman Mahallesi Muhtarı Mecit Kızıldağ yapılan bu çalışmayla Mahallemiz kesintisiz içme suyuna kavuşuyor. Bu durum mutluluk veren bir durumdur. Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Sayın Yusuf Alemdar başta olmak üzere Akyazı belediye başkanımız Bilal Soykan’a, SASKİ’mizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz açıklaması yaptı.