YANIK YAYLASINDA ORTAKLAŞA MEVLİT PROGRAMI

Akyazı’ya bağlı Taşburum,Taşyatak,Ballıkaya ve Küçücek Mahallerinin bu yıl ilkini ortaklaşa

Akyazı’ya bağlı Taşburum,Taşyatak,Ballıkaya ve Küçücek Mahallerinin bu yıl ilkini ortaklaşa organize ettikleri Yanık yaylası Mevlit programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Bu yıl ilki yapılan Akyazı ’ya bağlı Taşburum,Taşyatak,Ballıkaya ve Küçücek Mahallerininde aralarında bulunduğu 4 mahallenin ortaklaşa organize ettiği Mevlit programı Kuran tilaveti ile başladı. okunan duaların ardında yemek ikramında bulunuldu.

Taşburun Mahallesinin yeni muhtarı Ali Aydın yaptığı açıklamada bu yıl ilkini icra ettiğimiz mevlit programına katılım sağlayan destek veren herkese teşekkür ederim dedi.