MADANOĞLU İLKOKULU MÜDÜRÜ BÜLENT GÜNDÜZ  GÖZ YAŞLARI ARASINDA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Bülent Gündüz Genç yaşta tutulduğu amansız hastalık nedeniyle yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyordu.

İlçemiz Konuralp Mahallesinde ikamet eden Madanoğlu İlkokulu müdürü Bülent Gündüz vefat etti.

Bülent Gündüz Genç yaşta tutulduğu amansız hastalık nedeniyle yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Bülent Gündüz’ün cenazesi ilk olarak Görev yaptığı Madanoğlu İlkokulu bahçesine getirildi. Okul bahçesinde yapılan törende helallik alındıktan sonra dualarla Gazi Süleymanpaşa camiine getirildi.

Gazi Süleymanpaşa Camii'nde kılınan ikindi ve cenaze namazına müteakip memleketi Ankara Şereflikoçhisar'a baba ocağına uğurlandı.

46 yaşında vefat eden Merhum Bülent Gündüz’ün naaşı yarın öğlen namazına müteakip memleketinde toprağa verilecek.

Bülent Gündüz Akyazı’da 20 yıldan beri Öğretmenlik, Halk Eğitimi Merkezi Müdür yardımcılığı, Öğretmenevi Müdür yardımcılığı ve en son olarak Madanoğlu İlkokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Çalışkanlığı ve efendiliği ile Milli Eğitim camiasının sevgi ve saygısını kazanmış oldukça sevilen bir kişi idi. Cenaze törenine Milli Eğitim camiasının yanı sıra, öğrencileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu

Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI