KUZULUK'LU YANIK AİLESİ YASTA

Kuzuluk Mahallesinin tanınmış ailelerinden yanık ailesi bir ferdini kaybetmenin acısını yaşıyor.
Merhum Ali yanık'ın oğlu, Mustafa, Hüseyin, Emekli öğretmen Şevki ve Merhum Hasan Yanık'ın kardeşleri, merhum eski Kuzuluk Belediye Başkanı Asım Yanık'ın amcasının oğlu, Yaşar Hurşit Yanık vefat etmiştir.
61 yaşında hayatını kaybeden Merhum Yaşar Hurşit Yanık’ın Cenazesi Kuzuluk Mevlana Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip Topçusırtı Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye: Abisi Şevki YANIK; 05364980593