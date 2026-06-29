Kurumlar arası Voleybolda nefes kesen maçlar

​​​​​​​ Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından birlikte organize edilen ve Cevat Ayhan spor salonunda devam eden kurumlar

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından birlikte organize edilen ve Cevat Ayhan spor salonunda devam eden kurumlar arası voleybol turnuvasında oynanmakta olan maçlar adeta nefes kesen görüntülere sahne oluyor.

16 takımın katıldığı 4 grupla oynanan maçlarda;

A Grubunda Akyazı Belediyesi, B grubunda Orman İşletmesi, C grubunda Jandarma ve D grubunda da Milli Eğitim takımları oynadıkları maçlar sonrası lider durumda bulunuyorlar.

A ve B gruplarındaki takımlar turnuvada ikinci maçlarını tamamladılar. C ve D grubunda bulunan takımlar ise henüz ilk maçlarını oynadılar.

Buna göre puan durumu da şöyle oluştu;

Oynan maç puan durumu

A Grubu

1- Akyazı Belediyesi 2 4

2- Akyazı Adliyesi 2 2

3- Devlet Hastanesi (2) 2 2

4- Tarım Müdürlüğü 2 0

B Grubu

1- Orman İşletme 2 3

2- Emniyet Müdürlüğü 2 3

3- Devlet Hastanesi 2 3

4- Karapürçek MEB 2 3

C Grubu

1- Jandarma 1 2

2- İtfaiye 1 2

3- Akyazı GSİM 1 1

4- Ormaen İşletme (2) 1 0

D Grubu

1- Milli Eğitim 1 2

2- Sağlık Fakültesi 1 2

3- 112 Acil 1 0

4- SASKİ 1 0