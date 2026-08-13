Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü yola düşmekten kurtarmamız lazım

​​​​​​​Çok büyük sınavlardan geçiyoruz. Biz büyükler çocuk ve gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Herkes kendi imkanı kadar onlara sahip çıkarsa kazanan yine bizler oluruz. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza spor yaptırarak onları uyuşturucu ve alkol başta olmak

Çok büyük sınavlardan geçiyoruz. Biz büyükler çocuk ve gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Herkes kendi imkanı kadar onlara sahip çıkarsa kazanan yine bizler oluruz. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza spor yaptırarak onları uyuşturucu ve alkol başta olmak üzere kötü yola düşmekten kurtarmamız lazım. Bu durum hem bizim, hem insanlarımız için elzem bir duruma gelmiştir diyen Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının sahibi, Akyazı’nın spor kamuoyunda kralı sayılan kişisi konumunda olan Milli Güreşçi Kamil Özdağ’ın söylediği sözleridir.

Önceki gün gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz’ı ofiste ziyaret eden ve oğlu güreş hocası Fatih Özdağ’ı evlendireceği için düğün davetiyesini de bırakan Kamil Özdağ, spor yaptığım süre içinde çok sayıda sporcu yetiştirmenin engin keyfini çıkaranlardan biriyim. O nedenle mutluyum da diye başladığı konuşmasında özetle yukarıda yazılı bulunan sözlerini söylemeyi ihmal etmedi.

Sporun her dalını seven, benimseyen, o sporları yapanlara kucak açan, onlarla üzülen ve onlarla gülen, o sporculara her türlü desteği sağlayan bir belediye başkanı görememiş olmama derinden üzülüyorum. Sadece belediye başkanları içinde merhum Yaşar Yazıcı’yı bu sorumluluktan muaf tutuyorum. Bütün amacımız gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü yollara saplanmaktan kurtarmak ve bu güzide vatanımıza layık birer evlat olarak yetiştirmektir. Bu konuda bize yardımcı olması gerekenlerin başında gelenleri maalesef yanımızda ve destek verdiklerini göremiyoruz. Bu durum üzüntü verici bir durumdur. Çünkü o gençlerimiz ve çocuklarımızın yapacakları ve bulaşacakları her kötülük Akyazı olarak hepimize, hatta tüm insanlığa büyük zararlar verir. Sporcu kimliği olanların böylesine olumsuzluklara bulaşmadıklarını görüyoruz. O zaman onlara her türlü imkanı sağlamakta biz büyüklerin asli görevleri arasında olmalıdır diyen Minder ve Yağlı güreşlerin usta ismi Kamil Özdağ, biz göremedik ama bizden sonra gelecek nesil her türlü katkıyı sunan, verilmemesi gerekenleri söyletmeden verebilen idarecilere sahip olur diyeyim diyerek sözlerini tamamladı ve davetiyesini vererek ofisten ayrıldı.