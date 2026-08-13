Çocuklar bir günlük dahi olsa eğlendiler

​​​​​​​Akyazı’nın önemli Camilerinden biri olmaya aday olan Akşemseddin Cami’nde yaz kuran kursuna giden çocuklar bir

Akyazı’nın önemli Camilerinden biri olmaya aday olan Akşemseddin Cami’nde yaz kuran kursuna giden çocuklar bir günlüğüne de olsan eğlenmenin ve çocukluklarını yaşamanın tadına vardılar.

Camilerinin avlusunda gerçekleştirilen eğlencede kullanılan ve Cami İmam Hatibi Muhammed Uzun ile Cami yönetimi tarafından sağlanan çocukların yararlanması için yapılmış oyun gruplarından yararlanarak eğlencenin tadına varan kursiyer çocuklar “Güzel bir günü eğlenerek geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” açıklaması yaparken, İmam ve Cami Yönetimi de düzenlenen etkinliğe katılan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmediler.