İstemesini bilirsen alırsın

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Sakarya Büyükşehir Belediyesinden sağladığı 10 adet bankı

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Sakarya Büyükşehir Belediyesinden sağladığı 10 adet bankı Akyazı caddesinin 1 Km.lik kısmına kondurdu.

Amaçlarının bu yolda yürümek zorunda kalan vatandaş ve büyüklerimizin oturarak dinlenmelerinin sağlanması olarak belirten Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, önümüzdeki günlerde de bu tür sosyal çalışmalara devam edeceğiz derken, bu konuda desteğini sizlerden esirgemeyen Sakarya Büyükşehir Belediye başkanımız Yusuf Alemdar beyefendiye ve yine bu konuda desteklerini esirgemeyenlere şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum diyerek açıklamasını tamamladı.