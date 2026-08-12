AKYAZI GENÇLİK VE SPORDA MORAL GECESİ

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde çalışanların motivasyonunu artırmak ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde çalışanların motivasyonunu artırmak ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen moral gecesi, renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanların katıldığı organizasyonda, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verilerek birlik ve beraberlik içerisinde keyifli vakit geçirildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen gecede çalışanlar, bir araya gelerek sohbet etme ve birbirleriyle daha yakından kaynaşma fırsatı buldu. Organizasyonda duygu ve düşüncelerini paylaşan çalışanlar, bu tür etkinliklerin kurum içindeki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Çalışanlar, gecenin oldukça güzel geçtiğini belirterek benzer organizasyonların yeniden düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.

Gecede katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, canlı müzik performanslarıyla da keyifli anlar yaşandı. Akyazı’nın duayen eğitimcilerinden Kenan Certel, mandolini eşliğinde ve sesiyle geceye renk katarken, İstanbul’dan Akyazı’ya yeni taşınan Abdurrahim Hoca ise klarnetiyle şarkılara eşlik etti. İkilinin müzik performansı katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Müzik eşliğinde devam eden gecede çalışanlar da şarkılara eşlik edince coşkulu anlar yaşandı. Ortaya çıkan samimi ve sıcak görüntüler, çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir yansıması oldu.

Gecenin sonunda katılımcılar, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür buluşmaların devam etmesi temennisinde bulundular ve geceyi düzenleyen başta ilçe spor müdürü Recep Kodalak ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Moral gecesi, güzel sohbetler ve keyifli anların ardından sona erdi.