AKYAZI YENİ PARTİDE ÜYE KAYITLARI BAŞLADI

​​​​​​​CHP’den ayrılanların kurdukları Yeni Parti’de üye kayıtları başladı. Yeni Parti’nin Belediye karşısındaki yeni binalarında başlayan üye kayıtlarının ilk gününde Emekli

CHP’den ayrılanların kurdukları Yeni Parti’de üye kayıtları başladı. Yeni Parti’nin Belediye karşısındaki yeni binalarında başlayan üye kayıtlarının ilk gününde Emekli Öğretmen Şevki Yanık ve eşi hanımefendi parti binasına gelerek partinin ilk üyeleri oldular.

Yeni Parti İlçe Başkanı Mustafa Sağır partilerinde bu günden itibaren üye kayıtlarına başladıklarını belirterek üye olmak isteyenlerin E-Devletten üye olabilecekleri gibi partimize gelerek kayıtlarını yaptırabileceklerini söyledi.

Bugün partilerine üye olan Emekli öğretmen Şevki Yanık ve eşini tebrik eden Başkan Mustafa sağır hayırlı olması dileği ile parti rozetlerini de taktı.

Başkan Mustafa Sağır parti binasının her gün saat 11.00-14.00 saatleri arasında açık tutulacağını belirterek belirtilen saatlerde üye olmak isteyenlerin kimlikleri ile birlikte partiye gelmeleri gerekiyor dedi.