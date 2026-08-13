Baraka Camiinde kurs sona erdi

Akyazı Baraka Caminde 6 haftadan beri devam etmekte olan yaz kuran kursu sona erdi.

Akyazı Baraka Caminde 6 haftadan beri devam etmekte olan yaz kuran kursu sona erdi.

Bu süre içinde kursa giden kursiyerler dini bilgiler, namaz kılarken okunması gerek dualar, büyüklerine karşı saygılı olmak, küçüklerini yürekten sevmek ve son olarak da Kuranı okumaya başlama gibin konularda bir hayli bilgi sahibi oldular.

Baraka Cami Din görevlileri Yasin Yılmaz ve Kadir Kurdoğlu hocaların gözetimlerinde ve verdikleri bilgiler ışığından yararlanan kursiyerler, kurs bitimi sonrası yapılan imtihanlarda başarılı olan kursiyerler Cami Dernek yönetimi ve Din görevlilerinin temin ettiği bisikletler ve Tabletler başta olmak üzere çeşitli hediyelerini aldılar.

Yine kurs bitimi nedeniyle camide düzenlenen sade fakat anlamlı törende kursiyer öğrenciler öğrendiklerini kendilerini izlemeye gelen Veli ve diğer Cami Cemaati ile paylaşarak onlarından sevgilerini kazanmayı bildiler.