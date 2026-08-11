MADALYAYA DOYMAYAN KARATECİLER

​​​​​​​Sezai Yolcuoğlu yönetiminde çalışmalarını aksaksız bir şekilde sürdürmekte olan Akyazı Karateciler 8-9 Ağustos tarihlerinde Bursa’nın Gemlik İlçesinde Atatürk Spor salonunda yapılan

Karate şampiyonasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 Bronz madalya kazanarak Akyazı’ya geri döndüler.

Bursa’nın Gemlik İlçesinde yapılan 7. Uluslararası Karate turnuvasında 13 ülke, 30 Vilayetten 110 kulüp olmak üzere toplamda bin 2288 sporcunun arasından dereceye giren ve Akyazı’yı temsil eden sporculardan ümit bayanlarda Ayşen Saner (61 Kg) yıldız bayanlarda 44 Kg. Merve Medine Demirci ve yıldız bayanlarda 37 Kg. da Selin Genç Altın, yıldız bayanlarda 37 Kg. da Ezgi Yaşar Gümüş, minik bayanlarda 30 Kg. da Eylül Nüha Bozkurt ve yıldız erkeklerde 44 Kg. da Pamir Tanbey Yılmaz’da Bronz Madalya kazandılar.

Düzenlenen Karate şampiyonası misafirlere verilen bir galayla ve yine misafirlere ikram edilen dünyaca meşhur Gemlik zeytininin verilmesi,

Belediye başkanının Karate Şovu ve halkoyunları ekibinin gösterileri ile son buldu.

Düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye başkanı Şükrü Deviren, Başsavcı Alpay Sarıaslan, Karate Federasyonu başkanı Ercüment Taşdemir, İlçe Spor Müdürü Berkant Atalay, Siyasiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar yakından takip etti.