Akyazı Sultanpınar yaylasında okuma etkinliği

​​​​​​​Akyazı’nın Boztepe Mahallesine ait olan Sultanpınar yaylasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen okuma etkinliği yapıldı.

Akyazı’nın Boztepe Mahallesine ait olan Sultanpınar yaylasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen okuma etkinliği yapıldı.

Din görevlilerinin ve vatandaşların katıldığı etkinlikte Kuran-ı kerim okundu ve dualar yapıldı. Sonrasında etkinliğe katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Belediye başkanı, bazı siyasi partilerin İlçe başkanları ve Muhtarlarında katıldığı etkin, yağmur yağışı nedeniyle bir öncekinden kısa sürdü.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Boztepe Mahalle Muhtarı Seyfi Ünlütürk yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Kuran okuma şenliğimiz ve şenlik sonrasında da ikramımız bundan sonraki yıllarımızda da devam edecektir. Katılanlara gönülden teşekkür ediyoruz”