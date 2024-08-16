KUR’AN OKUMAYA BAŞLADILAR HEDİYELERİ KAPTILAR

​​​​​​​Akyazı Baraka Camii 2024 Yaz Kur'an kursu öğrencilerine hediye süprizi. Kuran'a geçen öğrencilere derecelerine göre Bisiklet, ve tablet

Akyazı Baraka Camii 2024 Yaz Kur'an kursu öğrencilerine hediye süprizi. Kuran'a geçen öğrencilere derecelerine göre Bisiklet, ve tablet verilirken tüm öğrencilere de içinde para olan zarflar hediye edildi.

Baraka Camii Derneği, Camii İmamı ve Müezzini tarafından hazırlanan programda minik öğrenciler Kur’an’ı Kerim okudular daha sonra da hediyelerini aldı.

Camii görevlileri tarafından yapılan açıklamada " Bu yıl Yaz Kur'an Kursumuz dolu dolu ve verimli geçti. Öğrencilerimize ve ailelerine teşeşkkür ediyoruz" dedi.