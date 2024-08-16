Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 16-08-2024 00:13

KUR’AN OKUMAYA BAŞLADILAR HEDİYELERİ KAPTILAR

​​​​​​​Akyazı Baraka Camii 2024 Yaz Kur'an kursu öğrencilerine hediye süprizi. Kuran'a geçen öğrencilere derecelerine göre Bisiklet, ve  tablet

KUR’AN OKUMAYA BAŞLADILAR HEDİYELERİ KAPTILAR

Akyazı Baraka Camii 2024 Yaz Kur'an kursu öğrencilerine hediye süprizi. Kuran'a geçen öğrencilere derecelerine göre Bisiklet, ve  tablet  verilirken  tüm öğrencilere de içinde para olan zarflar hediye edildi.

 

Baraka Camii Derneği, Camii İmamı ve Müezzini tarafından hazırlanan programda minik öğrenciler  Kur’an’ı Kerim okudular daha sonra da hediyelerini aldı.

Camii görevlileri tarafından yapılan açıklamada " Bu yıl Yaz Kur'an Kursumuz dolu dolu ve verimli geçti. Öğrencilerimize ve ailelerine teşeşkkür ediyoruz" dedi.

 

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