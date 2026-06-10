KUR’AN KURSU MİNİKLERİ DÜZENLENEN ŞENLİKLE TATİLE GİRDİLER

Akyazı Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler Gazi Süleyman Paşa Kur’an Kursu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte

Akyazı Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler Gazi Süleyman Paşa Kur’an Kursu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte minikler ve aileleri unutulmayacak bir gün yaşadılar.

Akyazı İlçe Müftülüğü koordinesinde Gazi Süleyman Paşa Kur’an Kursu bahçesinde düzenlenen Kuran tilavetiyle başlayan programda öğrenciler çeşitli oyunlar oynarken, yüz boyama, Nasrettin Hoca, şişme oyun gurupları ve eğlenceli aktiviteler dolu bir gün yaşadı.