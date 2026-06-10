KUR’AN KURSU MİNİKLERİ DÜZENLENEN ŞENLİKLE TATİLE GİRDİLER

Akyazı Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler Gazi Süleyman Paşa Kur’an Kursu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte minikler ve aileleri unutulmayacak bir gün yaşadılar.
Akyazı İlçe Müftülüğü koordinesinde Gazi Süleyman Paşa Kur’an Kursu bahçesinde düzenlenen Kuran tilavetiyle başlayan programda öğrenciler çeşitli oyunlar oynarken, yüz boyama, Nasrettin Hoca, şişme oyun gurupları ve eğlenceli aktiviteler dolu bir gün yaşadı.
Yıl boyunca Kur’an kurslarında eğitim alan öğrencilerin başarılarının kutlandığı programda renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocukların mutluluğu ailelerin de yüzünü güldürürken, Akyazı ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir yaptıkları konuşmalarla düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.