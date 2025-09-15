KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALMIŞTI GÖZ YAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Fahri Furuncu'nun oğlu ,Hayrettin Furuncu'nun yeğeni ,Ahmet Furuncu'nun abisi, İhsan Furuncu vefat etmiştir.Cenazesi bugün Taşburun Şehit Ali Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz.Mekanı cennet olsun.
Cenaze, Şehit Ali Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Furuncu Aile Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, MHP İl başkanı Oğuz Alkaş,MHP Eski Milletvekili Zihni Açca,İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu,yönetim kurulu üyeleri,meclis üyeleri ,Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem,sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yakınları katıldı.
Taziye : Amcası Hayrettin FURUNCU 05362229949