Giriş Tarihi : 11-09-2025 00:19   Güncelleme : 11-09-2025 00:24

KÜÇÜCEK MAHALLESİNİN MAHMUT DAYISI VEFAT ETTİ

Aslen Küçücek Mahallesinin köklü ailelerinden olup Yaşamını Gölcük ilçesinde sürdüren İstiklal Savaşı gazisi Merhum Hüsnü Meral’in oğlu,  Merhum  Sacit Meral’in kardeşi, Yunus ve Merhum Abdullah Meral’in Babaları, Emekli Polis memuru Saim, Şükrü ve Hüsnü Meral’in amcaları, Merhum emekli Öğretmen Hilmi ve Emekli Öğretmen Cemil Eker’in dayıları Mahmut Meral vefat etti.

78 Yaşında vcefat eden Mahmut Meral’in Cenazesi bugün  Küçücek Mahallesi Merkez camiinde kılınan ikindi namazı ve cenaze namazı sonrası küçücek aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ HÜSNÜ ÇAVUŞ LAKAPLI HÜSNÜ MERAL 

