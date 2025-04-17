KIZILAY’IN SAKARYA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI AKYAZI’DA YAPILDI

Kızılay’ın Sakarya’daki Şube ve temsilcilikleri Koordinasyon toplantısını Akyazı’da gerçekleştirdi. Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve eşi Nurten Birincioğlu’nun ev

Kızılay’ın Sakarya’daki Şube ve temsilcilikleri Koordinasyon toplantısını Akyazı’da gerçekleştirdi. Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve eşi Nurten Birincioğlu’nun ev sahibi olduğu toplantıya ilgi büyük oldu.

Şerefiye’deki Öztürk Alabalık tesislerinde birlikte yenilen yemek sonrası başlayan toplantıda Kızılay’ın Sakarya’daki Şube ve temsilciliklerinin son 3 aylık faaliyetleri gözden geçirildi. İlçe başkanları sıra ile söz aldı. Sorunlarını dile getirdi. Genel merkezin bu sorunları çözmede çok yavaş hareket ettiğini belirterek sert eleştirilerde bulundular. Bu konuda İl Başkanından destek istediler.

Toplantıda söz alan Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç yaptığı konuşmada sorunları not aldığını çözümü için genel merkeze ileteceğini söyledi. Başkan Koç ayrıca yapılacak olan genel merkez seçimleri hakkında şube başkan ve yöneticilerini bilgilendirdi.

Kızılay’ın Sakarya İli Koordinasyon toplantısı gece geç saatlere kadar sürdü. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen toplantıya şu isimler katıldı.

Sakarya İl Merkezi Başkanı Cevdet Koç, Sakarya İl Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Recep SANDIKÇI, Rüstem YAZAR, Ayhan KAYIKÇI, Leyla DENİZ, Emrullah COŞKUN, Havvanur TAN, Ömer KARADİRİM, Karasu Koordinatörü Adem EKŞİ ve temsilcileri, Sapanca temsilcisi Osman Kahraman ve ekibi, Erenler Temsilcisi Ahmet ÖZGEDİK ve ekibi,Kocaali Koordinatörü Mesut KURU ve temsilcileri, Ferizli Koordinatörü Şeref BOZTAŞ ve temsilcileri,Adapazarı Şube Başkanı Hayrettin UÇKAÇ ve ekibi, Serdivan Şube Başkanı Ercan GARLI ve yönetimi, Hendek Şube Başkanı Aydın BİRİNCİ ve ekibi, Taraklı Koordinatörü Alaattin YILMAZ ve temsilcileri