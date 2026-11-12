Yaşar Zımba ve arkadaşları misafirimizdi

​​​​​​​Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanı Yaşar Zımba, Basından sorumlu başkan yardımcısı Uğur Kobaş, Başkan Vekili

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanı Yaşar Zımba, Basından sorumlu başkan yardımcısı Uğur Kobaş, Başkan Vekili Necmettin Koçak ve Süper Amatör Sorumlusu Neşet Çakır ile birlikte gazetemiz Yenigün’e bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkan Zımba ve diğer yöneticilerle bulundukları süre içinde konuşulan tek konu sporun her çeşidi oldu.

Ziyaretçilere ev sahipliği yapan Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz misafirlerine ziyaretleri için teşekkür etti ve kendilerine de başarılar diledi.