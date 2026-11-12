Halil İbrahim Bildirici Gözyaşları arasında toprağa verildi.

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Mahallesine lise binası kazandıran (binayı yapan) ve Sakarya genelinde İşmont fabrikasında çalıştırdığı yüzlerce

Akyazı Kuzuluk Mahallesine lise binası kazandıran (binayı yapan) ve Sakarya genelinde İşmont fabrikasında çalıştırdığı yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayan iş insanı İbrahim Halil Bildirici (90) bu gün İstanbul’da göz yaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Küçük Çamlıca Subaşı Ali Ömer Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ile İşmont çalışanlarının da katıldığı cenazeye katılan isimler arasındaki yerlerini aldılar.

Cenazeye katılanlar vefat eden İbrahim Halil Bildirici’nin oğlu ve İşmont Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Fehmi Bildirici’ye taziyede bulundular.