AKYAZI’DA OKUL SPORLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında gerçekleştirilecek 2. Küme Okul Sporları

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında gerçekleştirilecek 2. Küme Okul Sporları Müsabakaları, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Yetenek Tarama Programlarına yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak ile Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Serkan Yaşar birlikte başkanlık etti.

Toplantıda; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ramazan Güneş, Okul Sporları Birimi Şube Müdürü Özgür Murat Çetinkaya, Okul Sporları Birim Sorumluları Numan Savur ve Atilla Eken, Yetenek Tarama Programı Koordinatörü Atilla Kir ile Spor Kulüpleri Sorumluları Yusuf Koyun ve Hilal Satılmışoğlu da yer aldı.

İlkokul müdürleri ile ortaokul ve lise beden eğitimi öğretmenlerinin katılım sağladığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek sportif faaliyetler, müsabakaların organizasyon süreçleri, uygulama takvimleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak, sporun tabana yayılması, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere daha fazla katılım sağlaması ve yetenekli öğrencilerin erken yaşta keşfedilerek spora kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kodalak, “Gençlik ve Spor ile Millî Eğitim camiamızın iş birliği içerisinde hareket etmesi, ilçemizde okul sporlarının gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bizler çocuklarımızı yalnızca müsabakalara hazırlamayı değil, onları sporun içinde tutmayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda eğitim kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplantımıza katkı sunan tüm yöneticilerimize, okul müdürlerimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında da çocukların ve gençlerin sporla buluşması, okul sporlarının geliştirilmesi ve sportif başarıların artırılması amacıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürecek.