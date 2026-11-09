HABER SİTEMİZDE UYARMIŞTIK NİHAYET UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Akyazı’da Ömercikler Mahallesinin Karacasu deresi kenarı TOKİ evleri civarından itibaren Küçücek Caddesine kadar sağlı sollu olarak yeniden düzenlendi ve yolları asfalt yapıldı.

28 Eylül 2026 TARİHLİ HABERİMİZ:

AKYAZI’DAKİ BAZI KAVŞAKLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Çok güzel bir görünüme sahip olmasına rağmen, bu güzellik kazaları da beraberinde getirmeye başladı.

Nitekim önceki gün meydana gelen kaza daha ileri ki günlerde kazaların da habercisi olabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Halbuki Batakköy Caddesinden itibaren sağlı sollu asfaltlanan ve çok güzel bir görünüme kavuşan, yolları tamamen asfaltlanan bu bölümde araçların tek yönden gitmeleri gerekiyor. O nedenle aynı güzergah çift şerit olarak kullanılınca düşünülen ve beklenmekte olan kazaları da beraberinde getirebiliyor.

O nedenle, Akyazılılar bu yolun gidişli gelişli olmasını temenni ediyorlar. Yol müsait eğer Batakköy Caddesinden Küçücek Caddesine kadar olan yol, gidişli ve gelişli olursa, yani tek yönlü olursu kazalarda azalır ve insan hayatı da tehlikelerden arınmış olur diye düşünüyoruz. Bu düşüncemizi deklere ediyoruz ve yetkililerden de bu konuda destek ve anlayış bekliyoruz açıklaması yapıyorlar.

Haberimiz yetkililer tarafından okunup dikkate alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz. Haberimizden sonra aradan 42 gün geçti. 4 tane tabela bir gün içinde hazırlanabilirdi. Dikkate alınmadı demek ki. Ancak geç te olsa tek yönlü uygulama başlatılmış olması sevindirici.

BELEDİYEDEN GELEN HABER ŞÖYLE:

Akyazı’da trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla Karacasu Deresi güzergâhında tek yön uygulamasına geçildi.

Akyazı Karacasu Deresi Caddesi’nde trafik akışına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. UKOME’nin kararı doğrultusunda, SASKİ Arıtma Tesisleri’nden Küçücek Caddesi’ne kadar uzanan güzergâhta tek yön uygulaması başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bölgede trafik yoğunluğunun azaltılması, araç geçişlerinin daha kontrollü hale getirilmesi ve karşılıklı araç geçişlerinden kaynaklanan trafik aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik düzenlemesinin sürücü ve yayaların güvenliği açısından önem taşıdığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Karacasu Deresi güzergâhımızda trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla tek yön uygulamasını başlattık. UKOME kararı doğrultusunda hayata geçirilen bu düzenlemeyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmayı ve araç geçişlerini daha kontrollü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sürücülerimizden yeni trafik düzenine ve güzergâh boyunca yerleştirilen yönlendirme levhalarına dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.