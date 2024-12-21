KIZILAY İL BAŞKANI CEVDET KOÇ’TAN KAYMAKAM EŞKİ’YE NEZAKET ZİYARETİ

Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Kızılay İl Başkanı ilk ziyaretini beraberinde Kızılay Merkez Yönetim Kurulu üyesi Rüstem Yazar ve Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu olduğu halde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’y gerçekleştirdi. Kaymakam Eşki'yi makamında ziyaret eden Kızılaycılar kendisine bir de Kızılay yeleği ve bir de fincan takımı taktim ettiler.

Kızılay İl Başkanı daha sonra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykanı makamında ziyaret ederek sohbette bulundu ve Başkan’a Kızılay’ı sembolize eden bir tabak hediye etti.

Ziyarette Kızılay’ın Dünyada ve Türkiye’deki insani yardım faaliyetleri hakkında sohbet edildiği ve Akyazı ve Sakarya’daki Kızılay’ın faaliyetleri hakkında Kaymakam Eşki’nin bilgilendirildiği öğrenildi.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu kendilerini kabul eden her iki yöneticiye de teşekkür etti.