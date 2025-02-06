KIZILAY AKYAZI ŞUBE YÖNETİMİ GENEL KURUL ÖNCESİ TOPLANDI

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube yönetim Kurulu Şube yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Birincioğlu Başkanlığında 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 15.00 te Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda

Kızılay Akyazı Şube yönetim Kurulu Şube yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Birincioğlu Başkanlığında 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 15.00 te Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı öncesi bir araya geldi.

Kızılay Binası salonunda toplanan yönetim kurulu Pazar günü yapılacak olan olağan toplantı ile ilgili yapılacak çalışmaları, genel kurul toplantısına sunulacak evrakları gözden geçirdi.

Genel kurula davet edilecek misafirleri tespit ederek davetiyeleri hazırladı. Belirlenen gündemi gözden geçirdi. Genel kurulun yapılacağı salonun düzenlenmesi ve salon görevlilerini belirleyerek kendilerine tebliğ etmeyi kararlaştırdı.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Dernek üyelerini ve tüm Akyazı’lıları olağan genel kurul toplantısına davet etti.