Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 06-02-2025 23:48

KIZILAY AKYAZI ŞUBE YÖNETİMİ GENEL KURUL ÖNCESİ TOPLANDI

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube yönetim Kurulu  Şube yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Birincioğlu Başkanlığında 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 15.00 te Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda

KIZILAY AKYAZI ŞUBE YÖNETİMİ GENEL KURUL ÖNCESİ TOPLANDI

Kızılay Akyazı Şube yönetim Kurulu  Şube yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Birincioğlu Başkanlığında 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 15.00 te Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı öncesi bir araya geldi.

Kızılay Binası salonunda toplanan yönetim kurulu  Pazar günü yapılacak olan olağan toplantı ile ilgili yapılacak çalışmaları, genel kurul toplantısına sunulacak evrakları gözden geçirdi.

Genel kurula davet edilecek misafirleri tespit ederek davetiyeleri  hazırladı. Belirlenen gündemi gözden geçirdi. Genel kurulun yapılacağı salonun düzenlenmesi  ve  salon görevlilerini belirleyerek  kendilerine tebliğ etmeyi kararlaştırdı.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Dernek üyelerini ve tüm Akyazı’lıları olağan genel kurul toplantısına davet etti.

 

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