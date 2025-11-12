Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Akyazı Yörükyeri halkından 1074 Kıbrıs Çıkarmasına katılarak gazi olan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı Yörükyeri Mahallesi halkından merhum Temel Kul'un oğlu, İsmail, Kadir, Ramazan, Bayram ve Fazlı Kul'un kardeşleri 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardında Askeri törenle Karaçalılık yeni aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Gazimiz Mehmet Kul’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI