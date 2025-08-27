KAZANCI-ADAPAZARI BAĞLANTILI TARİHİ YOL NİHAYET ASFALTLANIYOR

​​​​​​​Kazancı Mahallesini Adapazarı’nın köyleri ve E-5 e bağlayan tarihi yol nihayet asfaltlanıyor. Bu yolda tarlaları iş yerleri ve bulunan, işleri dolayısı ile bu yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşların

Kazancı Mahallesini Adapazarı’nın köyleri ve E-5 e bağlayan tarihi yol nihayet asfaltlanıyor. Bu yolda tarlaları iş yerleri ve bulunan, işleri dolayısı ile bu yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşların yazın tozdan, kışın ise çamurdan dolayı çektikleri eziyet nihayet sona erecek.

Sakarya Büyük şehir Belediyesi yolu asfaltlamak üzere gerekli alt yapısını tamamladı. Edinilen bilgiye göre Önümüzdeki günlerde ise asfaltlama işlemini yapması bekleniliyor.

Kazancı mahallesi halkı ve bu yolu kullanan vatandaşlar onlarca yıllardan beri çektiğimiz eziyet nihayet sona erecek diyerek Sakarya Büyük şehir Belediyesi yetkililerine şimdiden teşekkür ediyoruruz diyerek memnuniyetlerini belirtiyorlar.