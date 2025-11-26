Kaza kurbanı Uğur Başkaya gözyaşlarıyla toprağa verildi

​​​​​​​D140 Karayolu Akyazı Balballı Sapağında A.Ö. İdaresindeki 41 AS *** plakalı hafif ticari araç ile K.F. İdaresindeki 54 HU *** plakalı hafif ticari araç dikkatsizlik nedeniyle

D140 Karayolu Akyazı Balballı Sapağında A.Ö. İdaresindeki 41 AS *** plakalı hafif ticari araç ile K.F. İdaresindeki 54 HU *** plakalı hafif ticari araç dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Ağır yaralanan araç sürücüsü 33 yaşındaki eczacı kalfası Uğur Başkaya, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Başkaya’nın cenazesi, Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Mustafa Başkaya'nın oğlu. Cevri, Ali ve Ahmet Başkaya, Metin ve Yavuz Yılmaz'ın yeğenleri, Engin ve Ahmet Başkaya'nın kardeşi, Uğur Başkaya’nın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.