Kızılay Akyazı’nın Akademisyen misafiri

Akyazı Kızılay Şube başkanlığı Akademisyen misafiri ağırladı. Sakarya Üniversitesinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde doktora yapmakta olan Akyazı’nın yetiştirdiği değer olan Akademisyen Ömer Berke Curoğlu Akyazı Kızılay başkanı Mustafa Birincioğlu’nun konuğu oldu.

Doktora konum “Afet sonrası beslenme” olduğu için buraya geldim ve başkanımızdan bu konuda gerekli uzman bilgileri aldım dedi ve edindiği bilgiler için Başkana ve Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da Akyazı’mızın yetişen değerlerinden biri olan misafirimizi ağırlamaktan v e sorduğu sorulara cevaplar vermekten memnunluk duyduk açıklaması yaptı.