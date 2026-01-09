AKYAZI BELEDİYESİNDEN DUYURULUR

İlçemiz tüm cadde ve sokaklarının 2026 yılı arsa m² birim fiyatları, ilgili komisyon tarafından 02.04.2025 – 28.04.2025 tarihleri arasında belirlenmiş olup, söz konusu

rayiçlerin tespitinde herhangi bir gecikme yaşanmamıştır. Veri aktarımları Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir.

Emlak Vergisi Uygulama Tebliği 31.12.2025 tarihinde yayımlanmış olup, tebliğ tarihi itibariyle Bakanlık tarafından yazılımsal iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın emlak vergisi konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla, Bakanlık tarafından tahakkukların oluşturulması beklenmektedir.

Dolayısıyla veri aktarımları esnasında herhangi bir hataya, sonrasında da telafisi mümkün olamayacak bir duruma sebebiyet verilmemesi amacıyla Ocak ayının ilk haftası tahakkuk işlemlerinin tamamlanması akabinde en kısa zamanda rayiç bedel talepleri karşılanabilecektir. Basında bahsedildiği üzere “ aylardır geciktirilen bir süreç” ithamı aslında sadece 5 günlük bir zaman dilimidir.

Yasal sorumluluğumuzun bilinciyle gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmekte ve süreç yakından takip edilmektedir. Bakanlık tarafından yazılımsal iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili işlemler yapılabilecektir.