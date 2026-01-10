Sakarya Gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini kutladı

​​​​​​​10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Sakarya’da düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Sakarya Gazeteciler Birliği, RATED ve Adapazarı Gazeteciler Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği etkinlik

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Sakarya’da düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Sakarya Gazeteciler Birliği, RATED ve Adapazarı Gazeteciler Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği etkinlikbasın mensuplarına yönelik sevgi, saygı ve dayanışma mesajlarıyla dikkat çekti.

Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, Adapazarı Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Gümüşel ve çok sayıda davetli basın mensubu katıldı.

Programda konuşan yetkililer, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda fedakârlık, özveri ve yüksek sorumluluk gerektiren bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı. Gazetecilikte aidiyet duygusu ve devlete, millete karşı sorumluluk bilincinin önemine değinildi. Katılımcılar, demokrasilerde basının toplumun en önemli denetleyici ve bilgilendirici kurumlarından biri olduğunu hatırlattı.

Etkinlikte basın camiasının dayanışması ön plana çıktı. Mesleğe emek vermiş isimler anılırken, genç gazetecilere de ilham verici mesajlar iletildi. Organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kurumlar tebrik edilirken, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Program, basın camiasının bir araya gelerek hem mesleki değerlerini pekiştirdiği hem de dayanışma ruhunu güçlendirdiği sıcak bir ortamda sona erdi.

Kahvaltıdan sonra basın mensuplarından bir gurup Demokrasi meydanındaki kızılay kan bağışı ekibine giderek kan bağışında bulundu.

Basın mensupları ve diğer protokol saat 13.00 te Agora alışveriş merkezinde gazeteci Hasan Coşkun’un objektifinden Sapanca Gölü su altı fotoğrafları sergisinin açılışı yapıldı. Fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin Gazze’ye gönderileceği öğrenildi.

