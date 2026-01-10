İşbirliği sonucu 57 ünite kan bağışı toplandı

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanlığının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği sonucu 57 ünite kan bağışı topladı.

Kızılay Akyazı Şube başkanlığının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği sonucu 57 ünite kan bağışı topladı.

Düzenlenen etkinliğe Nevruz Banoğlu İlkokulu öğrencileri büyük destek verdi ve toplanan kanlarla 171 hasta kişiye hayat sağlamış oldu.

Toplanan 57 ünite kanla kan stoklarımıza katkı sağlayan v e kan bekleyen hastalara merhem olan Nevruz Banoğlu İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin sevinçleri görülmeye değer güzellikteydi.

Kızılay Başkanı Birincioğlu, yaptığımız işbirliği sonucu elde etmiş olduğumuz 57 ünite kanla birçok kişiye hayat veren okulumuz ve bu okulumuzda eğitimlerini görmekte olan öğrencilerimize idarecilerimize, öğretmenlerimize teşekkür etmeyi görev sayarım açıklaması yapmayı ihmal etmedi.