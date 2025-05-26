KARAPÜRÇEK'TE GÜRCÜ ŞENLİĞİ COŞKUSU

​​​​​​​İlki geçtiğimiz yıl Karapürçek Ahmediye Mahallesinde gerçekleşen Gürcü şenliği yer ve trafik yoğunluğu nedeniyle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl 2. Yapılan Gürcü şenliği Karapürçek Ahmetler Mahallesindeki piknik alanında gerçekleştirildi.

İlki geçtiğimiz yıl Karapürçek Ahmediye Mahallesinde gerçekleşen Gürcü şenliği yer ve trafik yoğunluğu nedeniyle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl 2. Yapılan Gürcü şenliği Karapürçek Ahmetler Mahallesindeki piknik alanında gerçekleştirildi.

Şenlik Organizasyon yöneticilerinden Politikacı İŞ adamı Harun Köymen’in konuşması ile başladı.

Köymen şenliğin amacının Gürcü kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Gürcü mutfağından lezzetler, halk oyunları ve kültürel etkinlikler yer aldı. Beklenenin üstünde katılımın olduğu etkinliğe çevre mahallelerden ve farklı ilçelerden yurdun çeşitli il ve ilçelerinden kişi ve dernekler ve folklor ekipleri katıldı.

Şenlikte, geleneksel Gürcü tatları, halk müziği ve dansları, yerel sanatçıların performanslarıyla bir araya geldi.

Yapılan konuşmalarda Ailelerin keyifli bir gün geçirmesi ve gençlerin kültürel mirasa ilgisinin artırılması hedeflendiği belirtilirken bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin korunması açısından önemli fırsatlar sunduğu ve Gürcü kimliğinin, dilinin, müziğinin ve geleneklerinin yaşatılmasının büyük bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Samida grubu da unutulmaz bir performans sergiledi.

Programda 12:00-12:30 saatleri arasında Gökhan ve Emircan Kılıç sahne aldı. Ardından Metehan Gümüş + Soso Çivadze, Hendek Batum Gürcü Kültür Derneği Dans Kursu Öğrencileri, Mürsel Akdemir, Zafer Tekgümüş, Orhangazi Kaf-Der Halk Dansları, Düzce Gürcü Kültür Derneği Müzik Grubu ve Zeki Mercan ile Gürcüce Atölyesi yer alarak katılımcılara unutulmaz bir gün geçirtmeyi başardılar.

17:00-18:30 saatleri arasında Samida canlı konser verdi.

Şenlikte bir çok firma stantlar açarak kendi tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Şenlik alanının yanındaki ormanlık içinde yüzlerce ailenin piknik yapması da şenliğin bir başka güzel tarafı oldu.

Şenlikte standı olan Umre şubesi olan ELHAM TUR şenliğe katılan vatandaşlar arasında Şirket Sahibi Ümit Sekmen tarafından yapılan kura çekimi ile 3 vatandaşa Umre ziyareti hediye etti.

Şenliğe katılan Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaparak bu tür şenliklerin kültürümüze önemli katkıları olduğu ve bu nedenle şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Komite organizasyona katkıları nedeniyle Kaymakam Kübra Baka Kılıç ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’a birer plaket verdiler.