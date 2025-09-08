Kaderleri aynı gün kesişti. Birlikte toprağa verildiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden emekli Muhittin Demirtaş 10 gün önce Güzlek yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası komaya girmiş ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve yoğun

Amca oğulları Eyüp ve Muhittin Demirtaş toprağa verildiler

Biri geçirdiği trafik kazası sonrası diğeri ise geçirdiği kalp krizi sonrası hayatlarını kaybetmişlerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden emekli Muhittin Demirtaş 10 gün önce Güzlek yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası komaya girmiş ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi edilirken hayatını kaybetmişti.

Hayatının büyük bölümünü insanların sağlığı için harcamış olan ve Akyazı’da yıllardan beri Eczacı Kalfası olarak çalışan ve iki dönemde Ak Parti Akyazı İlçe Yönetiminde görev yapmış olan Eyüp Demirtaş’da dün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası götürüldüğü Akyazı Devlet Hastanesinde doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Akyazı Konuralp Mahallesinde iki yakın komşu olarak oturan iki amcaoğlu Eyüp ve Muhittin Demirtaş’ın vefatları hem ailelerinde, hem komşularında hem de Akyazı’da büyük üzüntü yarattı.

Cenazeler aynı anda evlerinden helallik alınıp Gazi Süleyman Paşa camiine getirildi ve ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazlarından sonra aynı mezarlıkta toprağa verildiler.

Cenaze töreni nedeniyle Gazi Süleyman Paşa Cami bahçesi başsağlığı dileyenler ve cenaze namazı kılmak için gelenler tarafından hınca hınç dolduruldu.

Cenaze namazına Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Milletvekili Alyi İnci, 22 ve 23. Dönem Sakarya eski Milletvekili Recep Yıldırım, Belediye başkanı Bilal Soykan, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, STK Başkanları, Belediye başkan yardımcıları v e Meclis Üyeleri, Ak Parti Yönetim Ak Parti yönetim kurulu üyeleri, İlçe Sağlı Müdürü, Eczacılar, Mahalle Muhtarları ve çok kalabalık cemaat katıldı.