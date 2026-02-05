Azize Çeroğlu Akyazı’daydı

​​​​​​​CHP İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu Akyazı Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve beraberindekilerle birlikte haftanın Çarşamba günleri açılan Pazar yerini gezdi. Hem Esnaflarla, hem

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu Akyazı Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve beraberindekilerle birlikte haftanın Çarşamba günleri açılan Pazar yerini gezdi. Hem Esnaflarla, hem de Pazar yerindeki vatandaşlarla birebir görüştü ve bir müddet Pazar yerini gezdikten sonra Akyazı’dan ayrıldı.

İl Kadın Kolları başkanına eşlik eden CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır ve Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş birlikte yaptıkları açıklamalarında İlçemize gelen İl Kadın Kolları bakanımız ve diğer misafirlerimizle birlikte Pazar yerimizi gezdik, Esnafımız ve Pazar yapmak için gelen vatandaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde onların dertlerini dinlediler ve gördükleri ve rdtinlediklerini de bir raporn halinde Partimizin Genel Merkezine ulaştıracaklardır dediler.