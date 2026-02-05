MÜDÜRLERDEN MÜDÜR ARKADAŞLARINA TEBRİK ZİYARETİ

​​​​​​​Akyazı Öğretmen Evi Müdürü Fatih Yılmaz öğretmenevinin hasarlı oluşu nedeni ile kapanmasının ardından tayini Akyazı Osmanbey Mahallesi Nahit Menteşe İlkve Orta Okulu Müdürlüğüne atanmıştı.

Akyazı Öğretmen Evi Müdürü Fatih Yılmaz öğretmenevinin hasarlı oluşu nedeni ile kapanmasının ardından tayini Akyazı Osmanbey Mahallesi Nahit Menteşe İlkve Orta Okulu Müdürlüğüne atanmıştı.

Nahit Menteşe İlk ve Orta Okulu Müdürü Fatih Yılmaz’a tebrik ziyaretleri sürüyor. En son ziyaretçileri yine Müdür arkadaşlarından Akyazı Paris İlk ve Orta Okul Müdürü Muammer Yücel ve Altındere Fatih İlkokulu Müdürü Ahmet Avcı oldu. Çiçekleri ile birlikte Okula gelen her iki okul Müdürü Muammer Yücel ve Ahmet Avcı Fatih Yılmaz’a yeni görevinde başarı dilediler.

Nahit Menteşe okulunun yeni Müdürü Fatih Yılmaz arkadaşlarının yapmış olduğu bu ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.