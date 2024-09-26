Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 26-09-2024 00:24

İlçe Tarım Müdürlüğünden Bilgilendirme toplantısı

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir toplantıda çiftçilere çeşitli konularda bilgiler verildi.

İlçe Tarım Müdürlüğünden Bilgilendirme toplantısı

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir toplantıda çiftçilere çeşitli konularda bilgiler verildi.

Ticaret Borsası salonunda düzenlenen toplantıda İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan 2 Eylül tarihinde başlayan ÇKS başvurusu, 2025-2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak olan Tarımsal desteklemeler, planlı üretim ve kahverengi kokarcalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Akyazı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Mahalle Muhtarları ve Ziraat Odası Delegeleri ile üreticiler katıldı.

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