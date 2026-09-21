İlçe Sağlık’tanÜcretsiz Momografi Çekimi

Akyazı’da İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 40-69 yaş arası kadınlar için ücretsiz mamografi ve serviks taraması

Akyazı’da İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 40-69 yaş arası kadınlar için ücretsiz mamografi ve serviks taraması yapılacak.

24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 9.30 da başlayacak tarama İlçe Tarım Müdürlüğü binası önünde yapılacak.

İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok, düzenlenen çalışmanın ve taramanın önemine dikkat çekti ve belirtilen yaş aralığında olan hanımlar belirtilen gün ve saatten itibaren İlçemiz Sağlık Müdürlüğü binamızın önüne gelsinler ve kendilerine kontrolden geçirsinler açıklaması yaptı.