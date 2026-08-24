ASAKYAZISPOR BAŞKANINA GERİ DÖN ÇAĞRISI

​​​​​​​As Akyazıspor Başkanı Av. Şamil Türkan’ın istifası Akyazı’da bir numaralı gündem oldu. Özellikle istifa

As Akyazıspor Başkanı Av. Şamil Türkan’ın istifası Akyazı’da bir numaralı gündem oldu. Özellikle istifa ettiğini duyururken yaptığı açıklama aradan günler geçmesine rağmen halen tazeliğini ve özelliğini koruyor.

As Akyazısporu Sakarya Süper Liginden BAL ligine çıkartan Başkan Şamil Türkan ve ekibine sevgi ve saygı duyduklarını belirten As Akyazıspor taraftarlarının büyük bölümü, başkanın yaptığı istifasını bir kez daha gözden geçirmesini istediklerini her yerde ve platformda söylüyorlar.

Başkan Şamil Türkan’ın bir üst lige çıkmak için başlattıkları çalışmalara karşılık bulamadıklarından ve de yalnız bırakıldıklarından ötürü görevi bırakmaya karar verdiğini açıklamasına haddinden fazla üzüldüklerini söyleyen As Akyazıspor taraftarı ve Spor Kamuoyu, bu konuda haklı olduğunu, ancak takımı da bu şekilde bırakmaması gerektiğini savunuyorlar.

Açıklamasında iki yıldan beri kulübümüzün başkanlığını yapıyorum. Şampiyon olarak yükseldiğimiz BAL liginin zaferini kutlarken, profesyonel lige çıkmak için yaklaşık iki aydan beri sürdürdükleri gayret ve çalışmaların karşılığını bulamadıklarını ve şartları oluşturamadıklarını belirterek şan ve şerefler sürdürmekte olduğum As Akyazıspor gibi anlı şanlı bir takımın başkanlığından üzülerek ayrılıyorum diyen Şamil Türkan’ın, tarih bizi nasıl yazarsa yazsın ama bu şehrin bir parçası olmaktan ve yapılan bu mücadelenin bir parçası olmaktan duyduğum mutluluğu anlatamam. Bu güzelliklerin yaşanmasında bizlere destek olan ve bizi hiç yalnız bırakmayan muhteşem As Akyazıspor taraftarına minnet ve şükranlarımı sunarım açıklamasına katılmadıklarını söyleyen taraftarlar, başkan Şamil Türkan’ın bu kararını bir kez daha gözden geçirmesini ve görevine geri dönmesini beklediklerini açıklayarak desteklerini ifade ediyorlar.

Bilindiği gibi As Akyazıspor 4 Eylül 2026 Cuma olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı.