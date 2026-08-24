Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 24-08-2026 18:48

ASAKYAZISPOR BAŞKANINA GERİ DÖN ÇAĞRISI

​​​​​​​As Akyazıspor Başkanı Av. Şamil Türkan’ın istifası Akyazı’da bir numaralı gündem oldu. Özellikle istifa

ASAKYAZISPOR BAŞKANINA GERİ DÖN ÇAĞRISI

As Akyazıspor Başkanı Av. Şamil Türkan’ın istifası Akyazı’da bir numaralı gündem oldu. Özellikle istifa ettiğini duyururken yaptığı açıklama aradan günler geçmesine rağmen halen tazeliğini ve özelliğini koruyor.

As Akyazısporu Sakarya Süper Liginden BAL ligine çıkartan Başkan Şamil Türkan ve ekibine sevgi ve saygı duyduklarını belirten As Akyazıspor taraftarlarının büyük bölümü, başkanın yaptığı istifasını bir kez daha gözden geçirmesini istediklerini her yerde ve platformda söylüyorlar.

Başkan Şamil Türkan’ın bir üst lige çıkmak için başlattıkları çalışmalara karşılık bulamadıklarından  ve de yalnız bırakıldıklarından  ötürü görevi bırakmaya karar verdiğini açıklamasına haddinden fazla üzüldüklerini söyleyen As Akyazıspor  taraftarı ve Spor Kamuoyu, bu konuda haklı olduğunu, ancak takımı da bu şekilde bırakmaması gerektiğini savunuyorlar.

Açıklamasında iki yıldan beri kulübümüzün  başkanlığını yapıyorum. Şampiyon olarak yükseldiğimiz BAL liginin zaferini kutlarken, profesyonel lige çıkmak için yaklaşık iki aydan beri  sürdürdükleri gayret ve çalışmaların karşılığını bulamadıklarını ve şartları oluşturamadıklarını  belirterek şan ve şerefler sürdürmekte olduğum As Akyazıspor gibi anlı şanlı bir takımın başkanlığından üzülerek ayrılıyorum diyen Şamil Türkan’ın, tarih bizi nasıl yazarsa yazsın ama bu şehrin bir parçası olmaktan ve yapılan bu mücadelenin bir parçası olmaktan duyduğum mutluluğu anlatamam. Bu güzelliklerin yaşanmasında bizlere destek olan ve bizi hiç yalnız bırakmayan muhteşem As Akyazıspor taraftarına minnet ve şükranlarımı sunarım açıklamasına katılmadıklarını söyleyen taraftarlar, başkan Şamil Türkan’ın bu kararını bir kez daha gözden geçirmesini ve görevine geri dönmesini beklediklerini açıklayarak desteklerini ifade ediyorlar. 

Bilindiği gibi As Akyazıspor 4 Eylül 2026 Cuma olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı.

 

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