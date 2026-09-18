CİHAN DİKBAŞ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

​​​​​​​Akyazı Kızılcıkorman Aktarla Mahallesinde ikamet eden eski Başer Un Fabrikası çalışanı 5 ay önce evlenen 42 yaşındaki

Akyazı Kızılcıkorman Aktarla Mahallesinde ikamet eden eski Başer Un Fabrikası çalışanı 5 ay önce evlenen 42 yaşındaki Cihan Dikbaş evinde eşi ile birlikte çay içerken aniden fenalaştı.

Durum yakınları tarafından fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler, bölgeye Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri Cihan Dikbaş’a ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Kalp krizi geçirdiği belirlenerek Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar, n burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akyazı Kızılcıkorman Mahallesi halkından, Mehmet Dikbaş'ın oğlu, Nihat Dikbaş'ın kardeşi, Cihan Dikbaş’ın cenazesi Kızılcıkorman Camiinde bugün ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kızılcıkorman Mahallesi mezarlığında dualarla toprağa verildi.