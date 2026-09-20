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Vefat

KÜÇÜCEK MAHALLESİNİN ASIRLIK ÇINARI 107 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Vefat 80 OKUNMA

KÜÇÜCEK MAHALLESİNİN ASIRLIK ÇINARI 107 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

​​​​​​​Cumhuriyet'in kurulduğu o günleri bile gören, koca bir asra meydan okuyan 107 yaşındaki efsane çınar hayata gözlerini yumdu

Cumhuriyet'in kurulduğu o günleri bile gören, koca bir asra meydan okuyan 107 yaşındaki efsane çınar Akyazı'da hayata gözlerini yumdu Akyazı ’ya bağlı Küçücek Mahallesinde ikamet eden Cumhuriyetin ilanından önce dünyaya gelen 107 yaşında hayatını kaybeden Cemile Turan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Akyazı Küçücek Mahallesi halkından, merhum Mehmet Turan'ın eşi, İlyas ve merhum Bilal Turan'ın 107 yaşındaki anneleri Cemile Turan yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti., Cenazesi bugün Küçücek Merkez Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Küçücek Türbe mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.