Akyazı’lıların ağır misafiri vardı

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Karapürçek eski belediye başkanı Orhan Yıldırım, Dokurcun eski belediye başkanı Ruhi

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Karapürçek eski belediye başkanı Orhan Yıldırım, Dokurcun eski belediye başkanı Ruhi Yılmaz, Akyazı belediye başkan eski yardımcısı Mehmet Çakmak, İl Genel Meclisi eski üyesi Alim Gül, Şerefiye Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Taşkın, eski Sakarya Valisi Mustafa Büyük’ü ağırladılar.

Kuzuluk İhlas Kaplıcalarında gerçekleşen ağırlama, eskimeyen dostlarla Vali Büyük’ü bir araya getirdi ve ağırlamada o eski günler yad edildi ve Sakarya’nın o günü ile bugünü konuşuldu.