19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANIYOR

​​​​​​​19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 09.30 da başlayacak. Törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 09.30 da başlayacak. Törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilciliği Anıta çenk bırakarak saygı duruşunda bulunacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilcisi Mehmet Hikmet DESTECİ tarafından yapılacak.

Anıt önündeki törenin ardından Akyazı İlçe Müftülüğünce, 19 Eylül Cumartesi günü öğlen namazından önce ebediyete irtihal eden şehit ve gazilerimiz için Gazi Süleymanpaşa Camiinde Mevlid-i Şerif okutulacak.

Gün boyunca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Türk Bayrakları ve Atatürk Resimleri ile süslenecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Türk Bayrakları ve Atatürk Resimleri ile süslenmesi işi tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının amirlerince bizzat takip ediledilerek herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine özen gösterilecek.