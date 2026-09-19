19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

​​​​​​​19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saat 09.30 da başladı. Törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı Binbaşı Osman Kılıçoğlu, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilcisi Hikmet Desteci Anıta çenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından topluca İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci tarafından yapıldı.

Anıt önündeki törenin ardından Gazilerin eş ve çocukları için Kaymakamlıkça sabah kahvaltısı verildi.

Daha sonra da Akyazı İlçe Müftülüğünce, öğlen namazından önce ebediyete irtihal eden şehit ve gazilerimiz için Gazi Süleymanpaşa Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gaziler günü nedeniyle gün boyunca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Türk Bayrakları ve Atatürk Resimleri ile süslendi.