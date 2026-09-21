İlçe Milli Eğitim Müdürü Can’dan Ahilik dersi

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, yayımladığı genelgesinde öğretmen ve öğrencilere kardeşlik, dayanışma,

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, yayımladığı genelgesinde öğretmen ve öğrencilere kardeşlik, dayanışma, dürüstlük emeğe saygı, mesleki yeterlilik ve güzel ahlakı esas alan Ahilik konusunu işledi ve bu güzel mirasın herkesin ve özelliklede mesleki olarak öğretmen ve Velilerimizde dahil olmak üzere öğrencilerle esnafların bu kurallar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğinin bir kez daha altını çizdi ve sizlere altın değerinde bilgiler aktaran Ahilik gerçeğinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin de çok uyduğunu hatırlatan bir yazı kaleme aldı ve okullara gönderdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, bu duygu ve düşüncelerle Ahilik haftanızı kutluyor emeğin, alın terinin, dayanışmanın, kardeşliğin, dürüstlüğün ve güzel ahlakın hayatınızda daim olmasını diliyorum ifadelerini yer verdi.

Müdür Can’ın gönderdiği Ahilik konulu yazı ektedir.